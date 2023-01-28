Артета высказался о поражении "Арсенала" от "Манчестер Сити"
Новости футбола Сегодня, 03:57
Фото: твиттер Арсенала/Автор неизвестен
Наставник “Арсенала” Микель Артета пообщался с журналистами после поражения от “Манчестер Сити” (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии.
По словам испанца, его команда могла добиться куда большего в этой игре.
"Ход матча изменило одно движение. Мне кажется, что моя команда могла действовать значительно лучше, сыграть более дисциплинированно.
По ходу матча мы имели явные моменты, но нам не удалось забить. Думаю, мы можем извлечь много позитива из этой игры. В таких матчах в решающий момент нужно менять ситуацию в свою пользу", - отметил тренер.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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