Артета высказался о поражении "Арсенала" от "Манчестер Сити"

Наставник “Арсенала” Микель Артета пообщался с журналистами после поражения от “Манчестер Сити” (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

По словам испанца, его команда могла добиться куда большего в этой игре.

"Ход матча изменило одно движение. Мне кажется, что моя команда могла действовать значительно лучше, сыграть более дисциплинированно.

По ходу матча мы имели явные моменты, но нам не удалось забить. Думаю, мы можем извлечь много позитива из этой игры. В таких матчах в решающий момент нужно менять ситуацию в свою пользу", - отметил тренер.