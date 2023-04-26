Артета рассказал о значимости Зинченко для "Арсенала"
Новости футбола Сегодня, 06:54
Фото: инстаграм Микеля Артеты/Автор неизвестен
Главный тренер “Арсенала” Микель Артета рассказал, что еще в августе команда верила в победу в Премьер-лиге.
Что касается опытных игроков, таких как Зинченко и Жезус, то они идеально интегрировались в команду.
“Всего через 2-3 недели они разделяли ту же веру, что и остальная часть команды, что они могут выиграть Премьер-лигу. Хотя они не пытались активно прививать эту веру другим, какое-то время это было коллективным мышлением”, - сказал он.
Также Артета подчеркнул, что борьба команды за титул длилась долго, и они не рассчитывают исключительно на новых игроков.
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