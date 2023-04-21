Артета рассказал о травме Зинченко

Наставник “Арсенала” Микель Артета сообщил о состоянии травмированных игроков команды.

В частности, он рассказал о том, когда на поле вернется украинец Александр Зинченко. Напомним, что защитник пропустил последнюю игру “Арсенала” из-за травмы.

По словам Артеты, у украинца “мышечная травма и он нуждается во времени для восстановления, которое еще не наступило”.

В этом сезоне украинский футболист принял участие в 23 матчах АПЛ, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.