Артета рассказал о травме Сака в матче Лиги чемпионов

Тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал подробности травмы нападающего Букайо Сака.

Игрок сборной Англии получил повреждение в первом тайме матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2). Молодой футболист покинул поле на 34-й минуте.

«В первом тайме он попытался ударить мяч пяткой и почувствовал болевые ощущения. У него проблема с мышцами. Он чувствовал дискомфорт и нам пришлось его заменить. Нам сейчас ничего более неизвестно. Понятно, что повреждение было довольно серьезным и не позволило ему продолжить игру. Это вызывает беспокойство. Не знаю, сможет ли он играть в следующие выходные», - приводит слова Артеты ESPN.

Напомним, что в следующем матче чемпионата Англии “канониры” будут играть против “Манчестер Сити”. Встреча состоится 8 октября и она станет главным событием тура.

По итогам двух туров “Арсенал” набрал в Лиге чемпионов три балла. В первом матче турнира они обыграли на своем поле ПСВ со счетом 4:0.