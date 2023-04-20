Артета рассказал о шансах Зинченко вернуться на поле

Главный тренер “Арсенала” Микель Артета сообщил, что украинец Александр Зинченко пропустит матч 32-го тура чемпионата Англии против “Саутгемптона”.

“У Зинченко неприятная мышечная травма. Ему нужно время для восстановления. Пока рано говорить о его возвращении”, – приводит слова Артеты Sky Sports.

В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал” 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Матч “Арсенал” - “Саутгемптон” состоится завтра, 21 апреля. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Не пропустите: "Челси" планирует провести масштабную распродажу футболистов.