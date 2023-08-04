Артета рассказал, когда Зинченко вернется в игру

Наставник вице-чемпиона Англии “Арсенала” Микель Артета рассказал о состоянии здоровья украинского полузащитника Александра Зинченко.

Как известно, хавбек сборной Украины сейчас в процессе восстановления после травмы, из-за которой он пропустил летнюю подготовку команды к сезону.

Как сказал испанский тренер, вскоре игрок вернется на поле.

"Я думаю, что он приближается к возвращению в игру. Он скоро начнет тренироваться с командой и его возвращение будет очень скорым", — приводит слова Артеты официальный сайт "Арсенала".

Новый сезон английской Премьер-лиги берет свой старт 11 августа. В первом туре "Арсенал" поедет в гости к "Ноттингем Форест".

Напомним, что Зинченко будет проводить свой второй сезон за “Арсенал”, куда он перешел из "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за “канониров” 33 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Вместе с ним “Арсенал" долгое время лидировал в турнирной таблице, но под конец первенства уступил золотые медали “Манчестер Сити”.