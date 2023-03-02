Артета рассказал, какую роль Зинченко играет для "Арсенала"

Наставник “Арсенала” Микель Артета высоко отзывается об украинце Александре Зинченко.

Очередную похвалу украинский защитник заслужил после матча 7-го тура чемпионата Англии с “Эвертоном” (4:0).

Отметим, что в этой игре Зинченко отдал голевой пас.

“Вот именно за этим мы привезли Зинченко сюда. Этот футболист привносит в команду что-то новое. Его менталитет и способность делать определённые вещи позволяют нам быть непредсказуемыми. Благодаря Зинченко у нас появились возможности создавать много угроз каждый раз, когда мы владеем мячом”, - сказал он.