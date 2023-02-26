Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном "Арсенала"

Главный тренер “Арсенала” Микель Артета рассказал о том, как украинец Александр Зинченко стал капитаном команды.

Защитник получил повязку в цветах украинского флага, что было связано с годовщиной начала полномасштабной войны России против Украины.

По словам тренера, это была инициатива игроков.

“Мартин Эдегор подошел ко мне накануне матча и сказал, что все игроки хотят сделать такой жест для Зинченко. Хотели показать Украине, насколько Алекс важен для нас”, - отетил он.