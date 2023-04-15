Артета рассказал, что поможет "Арсеналу" выиграть чемпионство АПЛ

Наставник “Арсенала” Микель Артета рассказал о том, что понадобится его команде, чтобы выиграть титул АПЛ в нынешнем сезоне.

По словам тренера, прежде всего команде нужна удача.

"Откуда она придет, уже не важно. В спорте иногда сантиметры могут решить многое, и они должны быть в твою пользу. Мы рады быть там, где мы находимся, но нам нужно довести начатое до конца. Для этого нам нужно проявить дополнительную самоотдачу", - сказал испанский тренер.

Напомним, что по итогам 30 туров “канониры” лидируют в АПЛ и опережают “Ман Сити” на шесть баллов, но у тех есть игра в запасе.