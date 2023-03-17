Артета раскритиковал игру "Арсенала" после вылета из Лиги Европы

Наставник “Арсенала” Микель Артета выразил свое недовольство игрой своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы против “Спортинга”, в которой “канониры” уступили в серии пенальти и покинули турнир.

Он признал, что их игра была недостаточно хорошей, особенно в первые 75 минут матча, когда они отдавали каждый мяч и не могли доминировать на поле.

Тренер считает, что в последние 15 минут и в дополнительное время у “Арсенала” появились шансы на победу, но в итоге они проиграли в серии пенальти.

Артета подчеркнул, что команда должна посмотреть на себя и понять, почему они не смогли пройти дальше.