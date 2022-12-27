Артета подвел итоги очередной победы "Арсенала" в АПЛ

Наставник “Арсенала” Микель Артета пообщался с журналистами после победы над “Вест Хэмом” (3:1) в АПЛ.

По словам испанского тренера, его команда показала прекрасное самообладание и мастерство.

"С первых минут мы матча стали играть не так, как хотел соперник. Мы продолжали давить, верить в себя и в итоге смогли победить.

Нкетиа я крепко обнял, потому что этот игрок полностью заслужил гол своей игрой. Он смог продемонстрировать мастерство и умение дождаться момента, а также самообладание. Крутое выступление", - отметил тренер.

Напомним, что после 15 сыгранных матчей “Арсенал” набрал 40 очков и уверенно лидирует в АПЛ.