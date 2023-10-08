Артета: Победа над Манчестер Сити пришла в нужный момент

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после матча с «Манчестер Сити» (1:0).

«Я очень горд. Это произошло в нужный момент с нужными людьми и нужными игроками. Мы знали, что нам придется бороться, и мы это сделали. Необходима хорошая игра, но также и поддержка публики. Это большая победа. Мы играли по-настоящему агрессивно. Замены также помогли нам. В голевом моменте все было на высшем уровне.

Мы доставили «Манчестер Сити» много проблем, как и они нам. Выбраться было нелегко. Нужен правильный тайминг, правильное движение, моменты. Мне нравится наша смелость», - сказал Микель Артета в эфире Sky Sports.