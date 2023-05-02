Артета оценил шансы "Челси" на чемпионство в новом сезоне

Главный тренер “Арсенала” Микель Артета уверен в том, что "Челси" имеет все шансы на чемпионство в следующем сезоне АПЛ.

По словам испанца, лондонский клуб имеет прекрасную команду, инфраструктуру и историю.

При этом Артета не смог утвердительно ответить на вопрос о том, смогут ли “синие” набрать 100 очков по итогам следующего сезона.

Напомним, что в текущем розыгрыше АПЛ "Арсенал" занимает второе место, а "Челси" идет на 12-й строчке.

Сегодня команды сыграют в очном противостоянии.