Артета назвал причину упущенной победы "Арсенала" над "Вест Хэмом"

Главный тренер “Арсенала” Микель Артета поделился мнением о ничейном результате в матче 31-го тура чемпионата Англии между “канонирами” и “Вест Хэмом" (2:2). В этой встрече “Арсенал” выигрывал 2:0, но упустил победу.

“Я очень разочарован. Мы здорово начали матч и полностью контролировали игру. Но затем мы упустил контроль. Мы дали шанс сопернику, играя с ним слишком увижительно. Я не увидел у нас стремления к тому, чтобы забить третий и четвертый гол”, - приводит слова Артеты BBC.

“Арсенал”, набрав в 31 туре 74 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, и на четыре очка опережает “Манчестер Сити”, у которого есть матч в запасе. В 32-м туре “Манчестер Сити” примет “Арсенал” на своем поле. Матч состоится 26 апреля.

Не пропустите: “Шахтер” обыграл “Львов” в матче УПЛ.