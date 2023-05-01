Артета намерен лично заняться приоритетным трансфером "Арсенала"

Главный тренер “Арсенала” Микель Артета хочет, чтобы клуб купил полузащитника “Вест Хэма” и сборной Англии Деклана Райса, сообщает Mirror.

По сведениям источника, испанский специалист собирается лично заняться трансфером игрока. Конкурентом “канониров” в борьбе за игрока является “Челси”, но “аристократы” не будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 43 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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