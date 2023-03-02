Артета доволен крупной победой "Арсенала" над "Эвертоном"

Наставник “Арсенала” Микель Артета высказался о крупной победе над “Эвертоном” со счетом 4:0 в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

По словам испанца, его команда отлично проявила себя после первого забитого мяча.

"После гола игра раскрылась. Нам нужно было немного магии, и Сака сделал это. Мы смогли прижать соперника и в итоге заслужили победу.

Во второй половине матча мы сыграли действительно хорошо и могли забить больше", - сказал он.

Напомним, что теперь отрыв “Арсенала” от ближайшего преследователя составляет 5 баллов.