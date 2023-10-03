Артета: Арсенал не создал достаточно возможностей в атаке в матче с Лансом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями после поражения от «Ланса» (1:2) во втором туре Лиги чемпионов.

«Ланс» – очень хорошая команда, классный соперник. Мы открыли счет в матче, но соперник использовал один момент, чтобы сравнять. Но у нашей команды была возможность забить сразу после перерыва.

Это правда, что мы не создали достаточно остроты в нападении. Мы не атаковали в конкретных зонах на поле. Игра в штрафных площадях – это разница между игрой с ПСВ и матчем против «Ланса». Мы не реализовали свои моменты, а в своей штрафной недостаточно хорошо защищались», - сказал Микель Артета в эфире ВВС.