Арсену Венгеру установят памятник возле стадиона "Арсенала"
Новости футбола Сегодня, 04:54
Фото: твиттер Арсенала/Автор неизвестен
“Арсенал” решил установить памятник бывшему наставнику команды Арсену Венгеру.
Статую француза разместят прямо возле стадиона “Эмирейтс”.
По информации The Telegraph, памятник планируют установить уже следующем году.
Напомним, что 26 декабря Венгер первый раз с момента отставки в 2018 году посетил игру “Арсенала”.
На глазах легендарного тренера “Арсенал” обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:1.
Напомним, что француз возглавлял “канониров” с 1996 по 2018 годы.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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