Арсеналу указали на главную проблему в новом сезоне

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Астон Виллы» Пол Мерсон выразил мнение о необходимости усиления в нападении у «Арсенала».

Мерсон подчеркнул, что с самого начала говорил о том, что Эдди Нкетиа не сможет привести команду к победе в АПЛ. Он считает, что «Арсеналу» нужен настоящий центральный нападающий. Мерсон не винит Нкетиа в ничьей 2:2 с «Тоттенхэмом», но учитывая, что впереди команды 32 матча и матчи Лиги чемпионов, он не уверен, что Нкетиа сможет поднять команду на новый уровень. Он также высказал сомнения относительно Габриэля Жезуса.

Он также отметил, что легко сидеть и говорить о необходимости качественного центрального нападающего, но вопрос в том, кто именно может занять эту роль. Он отмечает, что в январе доступен только Айван Тони, и в мире не так уж много хороших центральных нападающих. Он считает, что это популяция игроков, которая постепенно уменьшается.

Мерсон признает, что Тони является хорошим игроком, способным удерживать мяч и сильным в воздушных единоборствах. Возможно, «Арсеналу» придется идти за ним. Он заключает, что нет множества других форвардов, доступных для приобретения.