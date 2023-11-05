Арсеналу интересен форвард Лейпцига

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Арсенал положил глаз на нападающего Лейпцига Беньямина Шешко. Источник считает, что «канонирам» не хватает глубины состава на позиции нападающего, поэтому они обратили внимание на молодого словенского футболиста.

Трансфер словенца может состояться уже в январе. При этом говорится, что другие европейские топ-клубы также претендуют на игрока.

Игрок сборной Словении присоединился к «быкам» летом 2023 года, перейдя из РБ Зальцбург за 24 миллиона евро. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Трансфермаркт оценивает его в 30 млн евро.

В этом сезоне Беньямин Шешко сыграл за РБ Лейпциг 13 матчей и забил 6 голов.

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