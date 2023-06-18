"Арсенала" хочет купить таланта сборной Бельгии

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к полузащитник “Саутгемптона” и сборной Бельгии Ромео Лавиа, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, “канониры" уже провели предварительные переговоры о трансфере игрока. Сумма трансфера может составить около 53 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Лавиа провел за “Саутгемптон” 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.