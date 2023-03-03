"Арсенал2 договорился о новом контракте с одним из лидеров
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Арсенала/Автор неизвестен
Защитник “Арсенала” Вильям Салиба согласился продлить контракт со столичным клубом.
По данным журналиста Фабрицио Романо, переговоры уже идут, но пока они не вышли на заключительные стадии.
Сам игрок уже заявил, что хочет и дальше играть за “Арсенал”.
В то же время клуб готов дать ему крупный долгосрочный контракт.
Также инсайдер сообщает, что вскоре “канониры” продлят контракт и с Букайо Сака.
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