"Арсенал" завершил самый долгожданный трансфер лета в Англии

Вице-чемпион Англии “Арсенал” продолжает активно работать на трансферном рынке.

Как пишет The Athletic, лондонский клуб достиг соглашения с “Вест Хэмом” о переходе полузащитника сборной Англии Деклана Райса.

В ближайшее время игроку предстоит пройти медицинское обследование перед переходом в состав “Канониров”,

По данным источника, сумма сделки оценивается примерно в € 122 млн. Если трансфер состоится, то Райс станет самым дорогим приобретением в истории “Арсенала” и самым дорогим английским игроком.

В прошлом сезоне Райс провел 37 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Также в составе “Вест Хэма” 24-летний полузащитник стал победителем Лиги конференций, по окончанию которой был признан лучшим игроком этого турнира.

Отметим, что Райс был главной трансферной целью “Арсенала” в межсезонье. В услугах игрока был также заинтересован и чемпион Англии “Манчестер Сити”, но “горожане” не захотели отдавать за него такие большие деньги.