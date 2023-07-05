АНГ РУ
Главная Новости "Арсенал" завершил самый долгожданный трансфер лета в Англии

"Арсенал" завершил самый долгожданный трансфер лета в Англии

Новости футбола Сегодня, 06:35
"Арсенал" завершил самый долгожданный трансфер лета в Англии Фото: твиттер АПЛ

Вице-чемпион Англии “Арсенал” продолжает активно работать на трансферном рынке.

Как пишет The Athletic, лондонский клуб достиг соглашения с “Вест Хэмом” о переходе полузащитника сборной Англии Деклана Райса.

В ближайшее время игроку предстоит пройти медицинское обследование перед переходом в состав “Канониров”,

По данным источника, сумма сделки оценивается примерно в € 122 млн. Если трансфер состоится, то Райс станет самым дорогим приобретением в истории “Арсенала” и самым дорогим английским игроком.

В прошлом сезоне Райс провел 37 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Также в составе “Вест Хэма” 24-летний полузащитник стал победителем Лиги конференций, по окончанию которой был признан лучшим игроком этого турнира.

Отметим, что Райс был главной трансферной целью “Арсенала” в межсезонье. В услугах игрока был также заинтересован и чемпион Англии “Манчестер Сити”, но “горожане” не захотели отдавать за него такие большие деньги.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Арсенал Вест Хэм Премьер-лига Англия
Популярные новости
"Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта Новости футбола Вчера, 15:15 "Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта
"Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро Новости футбола 03 июл 2023, 14:33 "Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро
Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года Новости футбола 03 июл 2023, 04:00 Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года
Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы Новости футбола 02 июл 2023, 16:53 Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала" Новости футбола 02 июл 2023, 16:42 Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала"
Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону" Новости футбола 02 июл 2023, 15:56 Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:00 Джеррард готовит два топ-трансфера для "Аль-Иттифака" Новости футбола Сегодня, 06:35 "Арсенал" завершил самый долгожданный трансфер лета в Англии Новости футбола Сегодня, 06:00 "Боруссия" нашла усиление в "Ювентусе" Новости футбола Сегодня, 06:00 Спаллетти рассказал, когда вернется в футбол Новости футбола Сегодня, 05:35 Маунт обратился к фанатам "Челси" с важным сообщением Новости футбола Сегодня, 05:00 В ПСЖ назвали Мбаппе обманщиком Новости футбола Сегодня, 04:36 Анчелотти покинет "Реал" ради работы в сборной Бразилии Новости футбола Сегодня, 04:00 Это’О может оказаться за решеткой: на этом настаивает его дочь Новости футбола Сегодня, 03:39 Бернарду Силва твердо решил уйти из "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 03:00 Агуэро назвал топ-3 лучших форварда в истории
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Израиль U21 - Англия U21 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Ахли - Исмаили 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Годой Крус - Платенсе 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Испания U21 - Украина U21 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тигре - Банфилд 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Росарио Сентраль - Эстудиантес 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Паулу - Палмейрас 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Америка Минейро - Коринтианс 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ривер Плейт - Колон 6 июля 2023 года