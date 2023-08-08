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"Арсенал" заплатит 30 млн евро за вратаря сборной Испании

Новости футбола Сегодня, 15:30
"Арсенал" заплатит 30 млн евро за вратаря сборной Испании Фото: инстаграм Давида Райи/Автор неизвестен

Вратарь “Брентфорда” и сборной Испании Давида Рая перейдет в лондонский “Арсенал”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб заплатит за футболиста примерно 30 миллионов евро. “Брентфорд” изначально хотел получить за голкипера 48 миллионов евро, но согласился значительно снизить цену, так как контракт с испанцем истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что “Арсенал” согласовал условия личного контракта с вратарем.

27-летний Райя выступает за “Брентфорд” с 2019 года. Он перешел в клуб из “Блэкберна”. Сумма трансфера составила 3,35 миллионов евро. Всего Райя провел за “Брентфорд” 161 матч во всех турнирах и пропустил 162 гола. Кроме того, он завершил 54 матча без пропущенных голов.

Райя с 2022 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду два матча и пропустил два гола.

Напомним, что в прошлом сезоне “Арсенал” финишировал на втором месте в чемпионате Англии. Таким образом, лондонский клуб завоевал возможность сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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