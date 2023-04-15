Лондонский “Арсенал” заинтересован в приобретении 21-летнего форварда Майкла Олиса.

Как сообщают журналисты Transfer News Central, французский форвард “Кристал Пэлас” может перебраться в стан “канониров” ближайшим трансферным окном.

По данным Transfermarkt, стоимость француза составляет 27 миллионов евро.

Известно, что его контракт рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Олис провел 29 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.