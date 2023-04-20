"Арсенал" заинтересовался двумя игроками "Реал Сосьедада"

“Арсенал” в летнее трансферное окно готовит трансфер двух футболистов из “Реал Сосьедада”.

Как пишет Фабрицио Романо, лондонский клуб интересуется хавбеком Мартином Субименди и защитником Робеном ле Норманом.

Скауты английского клуба уже отправились в Испанию, чтобы детально изучить игроков в деле.

Напомним, что в новом сезоне “Арсенал” практически гарантировано получит право сыграть в Лиге чемпионов, в которую они должны вернуться впервые с 2016 года.