"Арсенал" вступил в борьбу за форварда "Атлетико"

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к португальскому нападающему мадридского “Атлетико” Жоау Феликсу, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. “Атлетико” оценивает игрока в 140 миллионов евро. Ранее сообщалось, что португальцем интересуются “Манчестер Юнайтед”, “Челси”, “Бавария” и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Атлетико” и сборную Португалии 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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