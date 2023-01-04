"Арсенал" впервые не смог забить в АПЛ в текущем сезоне

Матч 19-го тура английской Премьер-лиги между “Арсеналом” и “Ньюкаслом” завершился вничью 0:0.

Таким образом, “канониры” не смогли забить гол в ворота соперника впервые в текущем розыгрыше турнира.

До этого “Арсенал” забивал во всех 16 матчах АПЛ.

После 17-ти сыгранных матчей команда Микеля Артеты набрала 44 очка и продолжает уверенно лидировать в АПЛ.