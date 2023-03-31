"Арсенал" включился в борьбу за 18-летнего бразильца Року

18-летний форвард сборной Бразилии Витор Рока привлек интерес лондонского “Арсенала”.

Как сообщает Mundo Deportivo, молодой талант "Атлетико Паранаэнсе" также был интересен “Барселоне”, но теперь у испанцев появился серьезный конкурент.

Сам Рока не скрывает, что хотел бы играть за "блауграну", но его отец и агент сконцентрированы на заключении сделки с клубом АПЛ.

На ситуацию могут повлиять связи спортивного директора "Арсенала" Эду Гаспара.