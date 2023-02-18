"Арсенал" вырвал победу в матче АПЛ благодаря двум голам на 90+ минуте

В матче 24-го тура чемпионата Англии лондонский “Арсенал” на выезде обыграл бирмингемскую “Астон Виллу” со счетом 4:2.

Победу “канонирам” принесли голы Букайо Сака, Александра Зинченко, Габриэла Мартинелли и автогол Эмилиано Мартинеса. У хозяев отличились Олли Уоткинс и Филиппе Коутиньо.

“Арсенал”, набрав 54 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Астон Вилла” с 28 очками осталась на 11-й позиции.

“Астон Вилла" – “Арсенал” - 2:4 (2:1)

Голы: Уоткинс, 5 - 1:0, Сака, 16 - 1:1, Коутиньо, 31 - 2:1, Зинченко, 61 - 2:2, Мартинес, 90+3 (автогол) - 2:3, Мартинелли, 90+8 - 2:4

“Астон Вилла”: Мартинес, Кэш, Мингз, Конса, Морено (Динь, 78), Макгинн, Коутиньо (Рэмзи, 62), Камара, Дуглас Луис (Дендонкер, 67), Буэндиа (Бэйли, 67), Уоткинс (Дуран, 78).

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 79), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 90), Джака (Фабиу Виейра, 79), Жоржиньо, Эдегор (Холдинг, 90), Сака, Троссард (Мартинелли, 68), Нкетиа.

Не пропустите: "Боруссия" представила новую форму.