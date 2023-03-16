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"Арсенал" вылетел из Лиги Европы

Новости футбола Сегодня, 18:49
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы “Арсенал” на своем поле в серии пенальти проиграл “Спортингу” и вылетел из турнира.

На 19-й минуте счет открыл Гранит Джака, но в середине второго тайма равновесие восстановил Педру Гонсалвеш.

“Арсенал” Англия – “Спортинг” Португалия - 1:1 (1:0), по пенальти - 3:5 - первый матч - 2:2
Голы: Джака, 19 - 1:0, Гонсалвеш, 62 - 1:1

“Арсенал”: Рэмсдейл, Томиясу (Уайт, 9), Габриэл, Салиба (Холдинг, 21), Зинченко, Джака, Жоржиньо (Парти, 65), Фабиу Виейра (Эдегор, 101), Габриэл Жезус (Троссард, 46), Нелсон (Сака, 65), Мартинелли.

“Спортинг”: Адан, Эшгайю, Сен-Жюст, Инасиу, Диоманде, Матеус Рейс (Нуну Сантуш, 94), Угарте, Педру Гонсалвеш (Эссугу, 94), Паулинью (Шермити, 90), Эдвардс (Танлонго, 119), Тринкау (Артур, 105).

Удаление: Угарте (118).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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