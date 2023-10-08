Арсенал выиграл у Манчестер Сити. Решающим стал поздний гол Мартинелли

Главный матч восьмого тура АПЛ не был зрелищным. «Арсенал» и «Манчестер Сити» создали небольшое количество возможностей. Однако «канониры» в концовке сумели активизироваться. Дальний удар Мартинелли принес победу «Арсеналу». Хозяевам помог рикошет от Натана Аке.

«Арсенал» теперь занимает второе место в таблице АПЛ с 20 очками. Лидирует «Тоттенхэм», у которого лучше разница мячей, чем у «канониров». «Манчестер Сити» занимает третье место с 18 очками.

АПЛ

8-й тур

«Арсенал» - «Манчестер Сити» - 1:0

Гол: Мартинелли, 86 (1:0).