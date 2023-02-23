"Арсенал" в январе пытался купить бразильца из "Барселоны"
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: инстаграм Рафиньи/Автор неизвестен
“Арсенал" в зимнее трансферное окно пытался купить бразильского полузащитника “Барселоны” Рафинью, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, английский клуб предлагал за футболиста 70 миллионов евро, но получил отказ. “Барселона” рассчитывает на бразильца, поэтому решила его сохранить, несмотря на финансовые сложности.
В нынешнем сезоне 26-летний Рафинья провел за “Барселону” 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
Не пропустите: Тренера "Баварии" оштрафовали за "длинный язык".
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:55 "Манчестер Сити" упустил победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Новости футбола 21 фев 2023, 16:57 "Реал" уничтожил "Ливерпуль" в феерическом матче Лиги чемпионов
Новости футбола 21 фев 2023, 16:52 "Наполи" уверенно победил в 1/8 финала Лиги чемпионов
Новости футбола 20 фев 2023, 13:42 Клубы АПЛ поддержат Украину в матчах 25-го тура
Новости футбола 20 фев 2023, 07:10 Без трех основных: "Реал" объявил заявку на матч с "Ливерпулем"
Новости футбола 20 фев 2023, 03:00 Победы "Арсенала" и "Ливерпуля", потери "Сити" и "Челси": результаты 24-го тура АПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:15 "Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника сборной Южной Кореи Новости футбола Сегодня, 12:56 "Реал" теряет двух основных игроков Новости футбола Сегодня, 12:42 Арабский воин: Роналду предстал в необычном образе (фото) Новости футбола Сегодня, 12:30 "Арсенал" в январе пытался купить бразильца из "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 12:16 Легенда "Ювентуса" рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 10:30 Суд отклонил апелляцию России на бан со стороны ФИФА и УЕФА Новости футбола Сегодня, 10:00 В Аргентине создали мурал с изображением Месси и Аймара (фото) Новости футбола Сегодня, 09:30 Стало известно, как Дани Алвес отреагировал на решение суда оставить его под арестом Новости футбола Сегодня, 09:00 Игроки "Челси" возмущены массовой покупкой ненужных футболистов Новости футбола Сегодня, 06:55 Звездный футболист завершил карьеру в сборной Хорватии
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ренн - Шахтер 23 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Барселона 23 февраля 2023 года Футбол 24 фев 2023 Прогноз на матч Майнц - Боруссия Менхенгладбах 24 февраля 2023 года Футбол 24 фев 2023 Прогноз на матч Эльче - Бетис 24 февраля 2023 года Футбол 25 фев 2023 Прогноз на матч Лестер - Арсенал 25 февраля 2023 года Футбол 25 фев 2023 Прогноз на матч Борнмут - Манчестер Сити 25 февраля 2023 года