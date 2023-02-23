"Арсенал" в январе пытался купить бразильца из "Барселоны"

“Арсенал" в зимнее трансферное окно пытался купить бразильского полузащитника “Барселоны” Рафинью, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб предлагал за футболиста 70 миллионов евро, но получил отказ. “Барселона” рассчитывает на бразильца, поэтому решила его сохранить, несмотря на финансовые сложности.

В нынешнем сезоне 26-летний Рафинья провел за “Барселону” 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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