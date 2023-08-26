Арсенал в численном большинстве упустил победу в лондонском дерби

В матче 3-го тура Английской Премьер-лиги “Арсенал” на своем поле сыграл вничью с “Фулхэмом”. Матч состоялся в Лондоне на стадионе “Эмирейтс” и завершился со счетом 2:2.

Счет был открыт уже на первой минуте, гол забил Андреас Перейра. В середине второго тайма счет сравнял Букайо Сака, который забил гол с пенальти. Через несколько минут хозяев вперед вывел Эдвард Нкетиа, которому голевой пас отдал Фабиу Виейра. На 83-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Кэлвина Бейсси. В конце матча “Фулхэм” от поражения спас гол Жоау Пальиньи.

“Арсенал”, набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Фулхэм” с четырьмя очками поднялся на 11-е место.

“Арсенал” – “Фулхэм” - 2:2 (0:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 1 Перейра, 1:1 – 70, пенальти Сака, 2:1 – 72 Нкетиа, 2:2 – 87 Пальинья.

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Кивер, Эдегор (Жоржиньо, 84), Райс (Габриэл Жезус, 90), Хавертц (Фабиу Виейра, 56), Парти (Зинченко, 56), Сака, Троссард (Нкетиа, 46), Мартинелли.

“Фулхэм”: Лено, Тете, Диоп, Бейсси, Робинсон, Перейра (Кэрни, 63), Лукич (Рид, 70), Пальинья, Уилсон (Траоре, 71), Декордова-Рид (Адарабиойо, 89), Хименес.

Желтые карточки: Хименес (19), Басси (50), Лукич (66), Родак (74), Артета (80).

Красная карточка: Бейсси (83).