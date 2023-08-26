EN EN NG NG
Главная Новости Арсенал в численном большинстве упустил победу в лондонском дерби

Арсенал в численном большинстве упустил победу в лондонском дерби

Новости футбола Сегодня, 12:08
Арсенал упустил победу в лондонском дерби Фото: твиттер ФК Фулхэм/Автор неизвестен

В матче 3-го тура Английской Премьер-лиги “Арсенал” на своем поле сыграл вничью с “Фулхэмом”. Матч состоялся в Лондоне на стадионе “Эмирейтс” и завершился со счетом 2:2.

Счет был открыт уже на первой минуте, гол забил Андреас Перейра. В середине второго тайма счет сравнял Букайо Сака, который забил гол с пенальти. Через несколько минут хозяев вперед вывел Эдвард Нкетиа, которому голевой пас отдал Фабиу Виейра. На 83-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Кэлвина Бейсси. В конце матча “Фулхэм” от поражения спас гол Жоау Пальиньи.

“Арсенал”, набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Фулхэм” с четырьмя очками поднялся на 11-е место.

“Арсенал” – “Фулхэм” - 2:2 (0:1, 2:1)
Голы: 0:1 – 1 Перейра, 1:1 – 70, пенальти Сака, 2:1 – 72 Нкетиа, 2:2 – 87 Пальинья.

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Кивер, Эдегор (Жоржиньо, 84), Райс (Габриэл Жезус, 90), Хавертц (Фабиу Виейра, 56), Парти (Зинченко, 56), Сака, Троссард (Нкетиа, 46), Мартинелли.

“Фулхэм”: Лено, Тете, Диоп, Бейсси, Робинсон, Перейра (Кэрни, 63), Лукич (Рид, 70), Пальинья, Уилсон (Траоре, 71), Декордова-Рид (Адарабиойо, 89), Хименес.

Желтые карточки: Хименес (19), Басси (50), Лукич (66), Родак (74), Артета (80).

Красная карточка: Бейсси (83).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Арсенал Фулхэм Премьер-лига Англия
Популярные новости
Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:31 Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола Вчера, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола 24 авг 2023, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола 24 авг 2023, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:16 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Сегодня, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:08 Арсенал в численном большинстве упустил победу в лондонском дерби Новости футбола Сегодня, 11:34 Дортмундская Боруссия не смогла победить в гостевом матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:00 Антуан Гризманн назвал неожиданный приоритет для продолжения карьеры Новости футбола Сегодня, 10:59 Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Новости футбола Сегодня, 10:00 Ромелу Лукаку близок к переходу в клуб Жозе Моуринью Новости футбола Сегодня, 09:42 Саудовский Аль-Ахли объявил о переходе испанского суперталанта Новости футбола Сегодня, 09:37 Тоттенхэм Хотспур одержал уверенную победу в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 09:00 Анчелотти в восторге от игры новичка Реала
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кадис - Альмерия 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Торино 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Верона - Рома 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСЖ - Ланс 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья - Жирона 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Интер Майами 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Уотфорд - Блэкберн 26 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Барселона 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Лечче 28 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Ювентус - Болонья 27 августа 2023 года