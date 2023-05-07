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"Арсенал" уверенно победил "Ньюкасл" в матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 13:29
"Арсенал" уверенно победил "Ньюкасл" в матче АПЛ Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Англии “Арсенал" на выезде обыграл “Ньюкасл” со счетом 2:0.

Победу лондонскому клубу принесли гол Мартина Эдегора и автогол Фабиана Шера.

“Арсенал”, набрав 81 очко, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ньюкасл” с 65 очками остался на третьей позиции.

“Ньюкасл” – “Арсенал” - 0:2 (0:1)
Голы: Эдегор, 14 - 0:1, Шер, 71 (автогол) - 0:2

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 82), Бруно Гимараэс, Уиллок (Сен-Максимен, 78), Мерфи (Альмирон, 65), Жоэлинтон (Андерсон, 81), Уилсон (Гордон, 78), Исак.

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Кивер, Зинченко (Тирни, 61), Нелсон, Джака, Жоржиньо, Эдегор (Парти, 80), Нкетиа, Сака, Мартинелли (Троссард, 80), Габриэл Жезус.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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