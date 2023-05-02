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"Арсенал" уверенно победил "Челси" в дерби Лондона

Новости футбола Сегодня, 16:56
"Арсенал" уверенно победил "Челси" в дерби Лондона Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на своем поле обыграл “Челси” со счетом 3:1.

Победу “канонирам” принесли дубль Мартина Эдегора и гол Габриэла Жезуса. У гостей отличился Нони Мадуэке. Украинский полузащитник “аристократов” Михаил Мудрик вышел на замену на 71-й минуте и не отметился результативными действиями.

“Арсенал”, набрав 78 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Челси” с 39 очками остался на 12-й позиции.

“Арсенал” – “Челси” - 3:1 (3:0)
Голы: Эдегор, 18 - 1:0, Эдегор, 31 - 2:0, Жезус, 34 - 3:0, Мадуэке, 65 - 3:1

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл (Холдинг, 85), Кивер, Зинченко (Тирни, 73), Джака, Жоржиньо (Парти, 86), Эдегор, Сака (Нелсон, 74), Троссард (Мартинелли, 59), Габриэл Жезус.

“Челси”: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Фофана (Чалоба, 86), Чилуэлл, Ковачич, Канте, Фернандес (Мудрик, 71), Стерлинг (Галлахер, 71), Мадуэке (Зиеш, 79), Обамеянг (Хавертц, 46).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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