"Арсенал" увеличил предложение по Мудрику

Лондонский “Арсенал” сделал новое предложение по трансферу полузащитника донецкого “Шахтера” и сборной Украины Михаилу Мудрику, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предложили за футболиста 50 миллионов евро плюс определенная сумма в виде бонусов. Прежнее предложение в размере 40 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов было отвергнуто. Ранее сообщалось, что украинцы хотят получить за игрока не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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