"Арсенал" установит памятник легендарному тренеру возле клубного стадиона

Лондонский “Арсенал” установит памятник в честь бывшего главного тренера команды Арсена Венгера возле домашнего стадиона “Эмирейтс”, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, работа по изготовления скульптура из бронзы уже началась. Установка памятника будет приурочена к 20-летию годовщины сезона-2003/2004, в котором “Арсенал” стал чемпионом Англии, проведя весь сезона без единого поражения.

73-летний Венгер занимал должность главного тренера “Арсенала” в период с 1996 по 2018 год. Под руководством французского специалиста лондонский клуб три раза становился чемпионом Англии (1997/1998, 2001/2002, 2003/2004), семь раз завоевал Кубок Англии (1997/1998, 2001/2002, 2002/2003, 2004/2005, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017), семь раз выиграл Суперкубок Англии (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017), а также в сезоне-2005/2006 дошел до финала Лиги чемпионов, но проиграл “Барселоне” (1:2).

После ухода из “Арсенала” Венгер перешел на работу в Международную федерацию футбола (ФИФА).