"Арсенал" упустил победу над "Ливерпулем"

В матче 30-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” и “Арсенал” сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Габриэл Мартинелли, а в середине тайма преимущество “канониров” увеличил Габриэж Жезус. На 42-й минуте разрыв в счет сократил Мохаммед Салах. В концовке встречи мерсисайдцев от поражения спас Роберто Фирмино.

“Арсенал”, набрав 73 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ливерпуль” с 44 очками поднялся на восьмую позицию.

“Ливерпуль” – “Арсенал” - 2:2 (1:2)

Голы: Мартинелли, 8 - 0:1, Жезус, 28 - 0:2, Салах, 42 - 1:2, Фирмино, 87 - 2:2

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо (Фирмино, 78), Джонс (Тиаго Алькантара, 60), Салах, Диогу Жота (Нуньес, 60), Гакпо.

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко (Тирни, 88), Джака, Парти, Эдегор (Кивер, 80), Сака, Мартинелли, Габриэл Жезус (Троссард, 80).

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