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"Арсенал" упустил победу в лондонском дерби

Новости футбола Сегодня, 10:58
Фото: твиттер "Вест Хэма"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Вест Хэма"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на выезде сыграл вничью с “Вест Хэмом” со счетом 2:2.

“Канониры” к 10-й минуте повели с разницей в два мяча, отличились Габриэл Жезус и Мартин Эдегор. Впрочем, “молотобойцы” сумели отыграться благодаря голам Саида Бенхрахма и Джеррода Боуэна.

“Арсенал”, набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вест Хэм” с 31 очком остался на 15-й позиции.

“Вест Хэм” – “Арсенал” - 2:2 (1:2)
Голы: Жезус, 7 - 0:1, Эдегор, 10 - 0:2, Бенрахма, 33 (с пенальти) - 1:2, Боуэн, 54 - 2:2

“Вест Хэм”: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Керер, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета (Даунс, 87), Бенрахма (Форнальс, 90), Боуэн, Антонио (Корне, 87).

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни (Фабиу Виейра, 85), Джака, Парти (Троссард, 67), Эдегор (Нкетиа, 90), Сака, Мартинелли (Нелсон, 85), Жезус (Жоржиньо, 67).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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