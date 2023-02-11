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"Арсенал" упустил победу в домашнем матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 12:49
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на своем поле сыграл вничью с “Брентфордом” со счетом 1:1.

В середине второго тайма счет открыл Леандро Троссард, но вскоре равновесие восстановил Айвен Тоуни.

“Арсенал”, набрав 51 очко, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Брентфорд” с 34 очками остался на восьмой позиции.

“Арсенал” – “Брентфорд” - 1:1 (0:0)
Голы: Троссард,66 - 1:0, Тоуни, 74 - 1:1

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 81), Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 62).

“Брентфорд”: Райя, Роэрслев, Ми, Айер, Пиннок, Генри, Нергор, Йенсен, Янельт (Дасилва, 71), Тоуни (Шаде, 90), Мбемо (Висса, 71).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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