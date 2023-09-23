Арсенал - Тоттенхэм: где и когда смотреть онлайн матч английской Премьер-лиги
Новости футбола Сегодня, 13:49
Фото: twitter.com/Arsenalnewschan / Автор неизвестен
Дерби Северного Лондона всегда вызывает особый интерес у болельщиков. В прошлом сезоне впервые за много лет “канониры” завершили чемпионат выше “шпор” и одержали две победы в очных матчах. На данный момент Арсенал ниже, однако преимущество Тоттенхэма лишь по дополнительным показателям: количество очков у обеих команд одинаковое.
Dailysports подготовила для вас информацию, где можно будет увидеть матч английской Премьер-лиги: ищите свою страну в списке ниже.
- Армения - Setanta Sports 1, Fast Sports
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Беларусь - Setanta Sports 1
- Болгария - Diema Sport 2, Play Diema Xtra
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 4
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Viaplay Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина - Setanta Sports Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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