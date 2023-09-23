Арсенал - Тоттенхэм: где и когда смотреть онлайн матч английской Премьер-лиги

Дерби Северного Лондона всегда вызывает особый интерес у болельщиков. В прошлом сезоне впервые за много лет “канониры” завершили чемпионат выше “шпор” и одержали две победы в очных матчах. На данный момент Арсенал ниже, однако преимущество Тоттенхэма лишь по дополнительным показателям: количество очков у обеих команд одинаковое.

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