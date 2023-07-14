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"Арсенал" теряет украинца Зинченко

Новости футбола Сегодня, 15:30
"Арсенал" теряет украинца Зинченко Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен

Украинский защитник лондонского “Арсенала” Александр Зинченко пропустит начало предсезонной подготовки из-за травмы, сообщает Football London.

По сведениям источника, футболист продолжает испытывать проблемы с икроножной мышцей. Данную травму он пропустил в концовке прошлого сезона. Из-за повреждения украинец уже пропустил товарищеский матч против немецкого “Нюрнберга” (1:1), а также пропустит еще два ближайших товарищеских матча против всех звезд МЛС и “Манчестер Юнайтед”.

26-летний Зинченко выступает за “Арсенал” с 2022 года. Он перешел в лондонский клуб из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. В прошлом сезоне украинский защитник провел за “канониров” 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за ПСВ, а также один из клубов страны-террориста.

Напомним, что “Арсенал” в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лондонский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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