Главная Новости "Арсенал" теряет основного хавбека

"Арсенал" теряет основного хавбека

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Томаса Парти/Автор неизвестен Фото: инстаграм Томаса Парти/Автор неизвестен

Ганский полузащитник лондонского “Арсенала” Томас Парти выбыл из строя из-за травмы, сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист получил повреждение правой ноги во время тренировки в расположении сборной Ганы. В ближайшее время хавбек присоединится к “канонирам” и пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 29-летний Парти провел за “Арсенал” 30 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: В английской Премьер-лиге планируют изменить финансовые правила.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Арсенал Премьер-лига Англия
Популярные новости
Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:50 Феерия Швеции, крупные победы Нидерландов и Венгрии: результаты отбора Евро-2024 27 марта
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:38 Франция одержала сложную победу в отборе Евро-2024
Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен Новости футбола 26 мар 2023, 16:44 Феерии Португалии и Исландии, победы Англии и Италии: результаты отбора Евро-2024 26 марта
Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен Новости футбола 26 мар 2023, 16:40 Дубль Роналду помог Португалии одержать крупную победу в отборе Евро-2024
Фото: инстаграм УАФ/Автор неизвестен Новости футбола 26 мар 2023, 14:08 Украина проиграла топ-сопернику на старте отбора Евро-2024
Фото: твиттер сборной Казахстана/Автор неизвестен Новости футбола 26 мар 2023, 11:04 Сенсация: Казахстан одержал феерическую победу над Данией
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:15 "Бавария" хочет переманить таланта "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 14:55 Один из лидеров "Тоттенхэма" отреагировал на уход Конте Новости футбола Сегодня, 14:42 "Интер" продлит контракты с двумя основными игроками Новости футбола Сегодня, 14:30 "Как они его отпустили?" Хавбек "Арсенала" высказался о переходе Зинченко Новости футбола Сегодня, 14:15 Два опытных хавбека летом вернутся в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 14:01 Норвегия упустила победу над Грузией в отборе Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 13:42 "Атлетико" нашел замену Симеоне в Серии А Новости футбола Сегодня, 13:30 ПСЖ прошлым летом предлагал лидеру "МЮ" более 23 млн в год Новости футбола Сегодня, 13:15 "Арсенал" теряет основного хавбека Новости футбола Сегодня, 12:55 Дортмундская "Боруссия" придумала, как сохранить Беллингема
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Канада - Гондурас 29 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Коста-Рика - Панама 29 марта 2023 года Футбол 30 мар 2023 Прогноз на матч Эрзурумспор ББ - Алтай 30 марта 2023 года Футбол 30 мар 2023 Прогноз на матч Сакарьяспор - Еюпспор 30 марта 2023 года