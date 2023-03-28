"Арсенал" теряет основного хавбека

Ганский полузащитник лондонского “Арсенала” Томас Парти выбыл из строя из-за травмы, сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист получил повреждение правой ноги во время тренировки в расположении сборной Ганы. В ближайшее время хавбек присоединится к “канонирам” и пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 29-летний Парти провел за “Арсенал” 30 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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