"Арсенал" теряет одного из лидеров перед стартом сезона

Вице-чемпион Англии “Арсенал” столкнулся с серьезными проблемами перед стартом нового сезона.

Как рассказал главный тренер команды Микель Артета, лидер атак “канониров” Габриэль Жезус уже точно пропустит первый матч сезона в английской Премьер-лиге.

По словам тренера, нападающий “Арсенала” перенес небольшую операцию на коленном суставе и пропустит несколько недель.

“У Жезуса был дискомфорт в колене, вызвавший проблемы, и медики решили провести оперативное вмешательство. Футболист будет отсутствовать на поле в течение нескольких недель”, - сказал испанец.

Таким образом, Габриэль Жезус не появится на поле в стартовом матче нового сезона английской Премьер-лиги, который запланирован на 11 августа. Также бразилец пропустит игру за Суперкубок Англии, которая состоится 6 августа.

Отметим, что в ночь на 3 августа прошел финальный матч Кубка Эмиратов - 2023, в котором "Арсенал" встречался с "Монако". Встреча завершилась вничью 1:1 в основное время и "Арсенал" победил в серии пенальти со счетом 5:4.