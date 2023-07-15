"Арсенал" совершил рекордный трансфер

Пресс-служба лондонского “Арсенала” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника лондонского “Вест Хэма” и сборной Англии Деклана Райса.

Сумма трансфера составила 117 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на шесть миллионов евро за счет бонусов. Этот трансфер стал самым дорогостоящим в истории “канониров”. Хавбек подписал с “Арсеналом” контракт, который будет действовать до лета 2028 года с возможностью продления еще на год.

24-летний Райс выступает за “Вест Хэм”. Он является воспитанником клубной академии и провел за клуб 245 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. В составе “Вест Хэма” Райс становился победителем Лиги Конференций в сезоне-2022/2023.

Райс с 2019 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 43 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. Серебряный призер чемпионата Европы-2020.

“Арсенал” в прошлом сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лондонский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.