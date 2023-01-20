"Арсенал" согласовал трансфер защитника сборной Польши

Защитник “Специи” и сборной Польши Якуб Кивер перейдет в “Арсенал”, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро плюс бонусы. В ближайшее время он прилетит в Лондон для прохождения медицинского обследования. В борьбе за игрока “канониры” опередили дортмундскую “Боруссию”.

Стоит отметить, что поляк также может сыграть на позиции опорного полузащитника.

В нынешнем сезоне 22-летний Кивер провел за “Специю" 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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