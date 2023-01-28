"Арсенал" соблюдает "режим тишины" на трансферном рынке после неудачи с Мудриком

“Арсенал” больше не будет сообщать об интересе к футболистам во время зимнего трансферного окна.

Как заявил журналист Джанлука Ди Марцио, после срыва трансфера Михаила Мудрика лондонский клуб требует от агентов и других сторон переговоров соблюдать “режим тишины”.

“Трансфер Якуба Кивёра был странным. После неудачи с трансфером Мудрика ”Арсенал" попросил всех не говорить о сделке, пока она не будет завершена.

Никому не было известно о подписании Кивёра до самого конца", - сказал он.