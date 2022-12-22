"Арсенал" смог уговорить бразильскую звезду остаться в клубе

Нападающий “Арсенала” и сборной Бразилии Габриэль Мартинелли все же останется в лондонском клубе.

Как пишет журналист Николо Скира, молодой талант согласился продлить контракт с “канонирами”.

По его информации, новое соглашение с 21-летним бразильцем должно быть рассчитано до лета 2027 года.

Ожидается, что таким образом в клубе хотят получить гарантии, что Габриэль не покинет “Арсенал” в ближайшее время, так как им интересуется ряд клубов.

Отметим, что в этом сезоне Мартинелли провел 20 матчей за команду из Лондона, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.