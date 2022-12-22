Главная Новости "Арсенал" смог уговорить бразильскую звезду остаться в клубе

"Арсенал" смог уговорить бразильскую звезду остаться в клубе

Новости футбола Сегодня, 05:55
Фото: сайт Арсенала/Автор неизвестен Фото: сайт Арсенала/Автор неизвестен

Нападающий “Арсенала” и сборной Бразилии Габриэль Мартинелли все же останется в лондонском клубе.

Как пишет журналист Николо Скира, молодой талант согласился продлить контракт с “канонирами”.

По его информации, новое соглашение с 21-летним бразильцем должно быть рассчитано до лета 2027 года.

Ожидается, что таким образом в клубе хотят получить гарантии, что Габриэль не покинет “Арсенал” в ближайшее время, так как им интересуется ряд клубов.

Отметим, что в этом сезоне Мартинелли провел 20 матчей за команду из Лондона, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:58 "Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу в Кубке Лиги
Фото: твиттер Ювентуса/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 06:00 "Ювентус" могут отстранить от участия в еврокубках
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола 20 дек 2022, 08:30 Роналду и Лаутаро попали в сборную худших игроков ЧМ-2022 по версии Sofascore
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола 20 дек 2022, 07:15 Месси - спортсмен года по версии BBC Sports
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола 20 дек 2022, 06:30 В саудовском клубе ждут Роналду в ближайшие дни
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола 19 дек 2022, 16:30 Goal: Месси продолжает лидировать в борьбе за "Золотой мяч"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:31 Бускетс хочет уйти из "Барселоны" как можно скорее Новости футбола Сегодня, 06:19 Ансу Фати может покинуть "Барселону" уже зимой Новости футбола Сегодня, 06:00 Месси хочет презентовать Кубок мира на матче "ПСЖ": в клубе не сильно довольны Новости футбола Сегодня, 05:55 "Арсенал" смог уговорить бразильскую звезду остаться в клубе Новости футбола Сегодня, 05:55 Стало известно, каким клубам Роналду отдаст предпочтение Новости футбола Сегодня, 05:47 Гризманн может оказаться в АПЛ Новости футбола Сегодня, 05:18 "Реал" поставил точку в вопросе будущего Азара в клубе Новости футбола Сегодня, 05:00 "Ювентус" согласился продать Рабьо за "смешную" цену Новости футбола Сегодня, 04:52 Луис Суарес нашел новый клуб Новости футбола Сегодня, 04:40 На подписание контракта? Роналду прилетел в Саудовскую Аравию
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 24 дек 2022 Данди Юнайтед - Хартс прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года Футбол 24 дек 2022 Селтик - Сент-Джонстон прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года Футбол 23 дек 2022 Мазеруэлл - Килмарнок прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 23 декабря 2022 года Футбол 23 дек 2022 Росс Каунти - Рейнджерс (Глазго) прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 23 декабря 2022 года Футбол Сегодня Ла Нусия - Лас-Пальмас прогноз и ставка на матч Кубка Испании 22 декабря 2022 года Футбол Сегодня Манчестер Сити - Ливерпуль прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 22 декабря 2022 года Футбол Вчера Хувентуд Торремолинос - Севилья прогноз и ставка на матч Кубка Испании 21 декабря 2022 года Футбол Вчера Аренас - Вальядолид прогноз и ставка на матч Кубка Испании 21 декабря 2022 года Футбол 20 дек 2022 Саутгемптон - Линкольн Сити прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 20 декабря 2022 года Футбол 20 дек 2022 Ньюкасл - Борнмут прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 20 декабря 2022 года