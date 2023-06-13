"Арсенал" сделал щедрое предложение по Райсу

"Арсенал" достиг договоренности с "Вест Хэмом" по поводу суммы трансфера за полузащитника Деклана Райса.

По информации издания The Guardian, за лидера “молотобойцев” лондонский клуб заплатит €115 млн с учетом бонусов.

“Арсенал” верит в то, что их предложение станет самым щедрым, так как за игроком охотятся и другие топ-клубы, такие как "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

В проглом сезоне Райс сыграл 50 матчей за “Вест Хэм”, забив 5 голов и сделав 3 ассиста.